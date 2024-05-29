Galatasaray'da Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı - Son Dakika
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Galatasaray'da Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı

Galatasaray\'da Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı

Galatasaray'da 25 Mayıs'ta gerçekleşen Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, yönetim kuruluyla ilk toplantısını gerçekleştirirken, görev dağılımı da yapıldı. Yönetim kurulunda başkan, ikinci başkan, başkan yardımcıları, genel sekreter ve muhasip üye olarak görevlendirilen isimler belirlendi.

29.05.2024 21:31
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Galatasaray'da 25 Mayıs'ta gerçekleşen Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, yönetim kuruluyla ilk toplantısını gerçekleştirirken, görev dağılımı da yapıldı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün seçilmiş 92. Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısı, Dursun Aydın Özbek'in başkanlığında Galatasaray Lisesi'ndeki Abdurrahman Şeref Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda yönetim Kurulu'nda görev bölümü yapıldı.

Yönetim kurulunun içerisindeki görev bölümü şu şekilde:

Başkan: Dursun Aydın Özbek

İkinci Başkan: Metin Öztürk

Başkan Yardımcısı: Niyazi Yelkencioğlu

Başkan Yardımcısı: Mehmet Saruhan Cibara

Genel Sekreter: Eray Yazgan

Muhasip Üye: İbrahim Hatipoğlu - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Galatasaray'da Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı - Son Dakika
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