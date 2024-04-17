Leicester City'de kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün, İngiliz ekibinin bonservisini alıp almamasından bağımsız olarak yoluna Avrupa'da devam etmek istiyor. Hem Galatasaray'da geçirdiği sürede aldığı rol hem de yıllık ücreti düşünen 23 yaşındaki futbolcu kariyer planlamalarını da Avrupa'da kalmak üzerine yapıyor. Yunus, A Milli Takım ile EURO 2024'te sıçrama yaparak piyasasını yükseltmeyi hedefliyor.
Championship'ten Premier Lig'e dönme mücadelesi veren Leicester City, İngiltere'de mali şartlara uymadığı gerekçesiyle puan silme cezası ve kısıtlayıcı yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. İngiliz ekibi, alınan tedbirler nedeniyle kısıtlanacak olan kaynaklarının büyük bölümünü Yunus'a ayırmayı düşünmüyor. Milli yıldızı 500 bin euro karşılığında kiralayan Leicester City, iki kulüp arasındaki anlaşmaya göre 8 milyon euro ödediği takdirde Yunus'un bonservisini alabilir.
Galatasaray'dan 16 milyon TL kazanan Yunus Akgün'ün Leicester City'deki maaşı ise 800 bin pound. İngiltere'de, sarı-kırmızılılarda kazandığının iki katı yıllık ücret kazanan 23 yaşındaki futbolcu, bir süre önce menajerlik şirketini de değiştirdi.
Yunus Akgün, Leicester City formasıyla tüm kulvarlarda 12'si ilk 11 olmak üzere 27 maçta görev yaptı. Yunus, bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.Milli futbolcunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da Yunus Akgün bilmecesi! Kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor - Son Dakika
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İstanbul'da bir grup taksici, öldürülen taksici Yaşar Yanıkyürek için ve son zamanlarda taksicilere yönelik artan sözlü şiddet ve cinayetleri, kötü şartları protesto etmek için eylem yaptı. Göztepe Köprüsü önünde toplanan taksiciler, Beşiktaş Meydanı'na kadar konvoy yaptı ve basın açıklaması yaptı. Taksiciler, seslerini duyurmak ve benzer olayların yaşanmaması için yetkilileri göreve çağırdı.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ''erken final'' olarak nitelendirilen Manchester City-Real Madrid arasında oynanan çeyrek final rövanş karşılaşması nefesleri kesti. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle tamamlanan dev maçta seri penaltı atışlarını 4-3 kazanan Real Madrid, son yarı final biletinin sahibi oldu. İspanyol temsilcisi, yarı finalde Alman devi Bayern Münih ile karşılaşacak.
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Geliboluspor Triatlon Takımı, Türkiye şampiyonu olduktan sonra Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Soyuak, sporcuları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.
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