Galatasaray\'da Yunus Akgün bilmecesi! Kariyerine Avrupa\'da devam etmek istiyor

Spor

Leicester City'de kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün, İngiliz ekibinin bonservisini alıp almamasından bağımsız olarak yoluna Avrupa'da devam etmek istiyor. Hem Galatasaray'da geçirdiği sürede aldığı rol hem de yıllık ücreti düşünen 23 yaşındaki futbolcu kariyer planlamalarını da Avrupa'da kalmak üzerine yapıyor. Yunus, A Milli Takım ile EURO 2024'te sıçrama yaparak piyasasını yükseltmeyi hedefliyor.

LEICESTER CITY'YE MALİ YAPTIRIMLARLA KARŞI KARŞIYA

Championship'ten Premier Lig'e dönme mücadelesi veren Leicester City, İngiltere'de mali şartlara uymadığı gerekçesiyle puan silme cezası ve kısıtlayıcı yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. İngiliz ekibi, alınan tedbirler nedeniyle kısıtlanacak olan kaynaklarının büyük bölümünü Yunus'a ayırmayı düşünmüyor. Milli yıldızı 500 bin euro karşılığında kiralayan Leicester City, iki kulüp arasındaki anlaşmaya göre 8 milyon euro ödediği takdirde Yunus'un bonservisini alabilir.

MENAJERLİK ŞİRKETİNİ DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray'dan 16 milyon TL kazanan Yunus Akgün'ün Leicester City'deki maaşı ise 800 bin pound. İngiltere'de, sarı-kırmızılılarda kazandığının iki katı yıllık ücret kazanan 23 yaşındaki futbolcu, bir süre önce menajerlik şirketini de değiştirdi.

İNGİLTERE KARİYERİ

Yunus Akgün, Leicester City formasıyla tüm kulvarlarda 12'si ilk 11 olmak üzere 27 maçta görev yaptı. Yunus, bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.Milli futbolcunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.