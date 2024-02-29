Galatasaray'da Zaha'nın Okan Buruk için yaptığı paylaşımın perde arkası! - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'da Zaha'nın Okan Buruk için yaptığı paylaşımın perde arkası!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Wilfried Zaha hakkındaki açıklamalarının ardından Fildişi Sahilli oyuncunun yaptığı paylaşımın perde arkası ortaya çıktı. Zaha'nın paylaşımının Okan Buruk'a tepki olarak yapılmadığı, idman sonrası neşeli olduğu ve birkaç saat sonra paylaşımı yaptığı belirtildi.

29.02.2024 09:22  Güncelleme: 09:28
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Antalyaspor maçı sonrası Wilfried Zaha hakkında yaptığı "Zaha'dan beklentimiz yüksek. O da oynamak istiyor. Kendisini anlıyorum. İlk 11 başladığında daha iyi olacağını düşünüyor. Sonradan oyuna girdiği maçlarda beklentilerimizi karşılamadı. Kendisini daha iyi hissettiğini söylüyor ama burada bir yarış var. Yarışacak, formayı almak için bundan daha iyisini yapacak. Daha iyisini yaptığı zaman da formayı alacak" ifadeleri sonrası Fildişi Sahilli oyuncudan dikkat çeken bir paylaşım gelmişti.

Galatasaray'da Zaha'nın Okan Buruk için yaptığı paylaşımının perde arkası!

Sosyal medya hesabından "Bu saygısızlık karşısında gülmekten kendimi alamıyorum. Ama Tanrı benim savaşımı verir, ben değil" yapan Zaha'nın paylaşımın perde arkası ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre; paylaşım Okan Buruk'a itafen yapılmadı. Haberde, Zaha'nın hocaya tepki göstermediği gösterse sıcağı sıcağına bu paylaşımı yapacağı, açıklamanın ertesi günü yapılan idmanda da oldukça neşeli olduğu ve bu idmandan 7-8 saat sonra bu paylaşmı yaptığı ifadeleri yer aldı.

Galatasaray\'da Zaha\'nın Okan Buruk için yaptığı paylaşımın perde arkası!

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