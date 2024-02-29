Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Antalyaspor maçı sonrası Wilfried Zaha hakkında yaptığı "Zaha'dan beklentimiz yüksek. O da oynamak istiyor. Kendisini anlıyorum. İlk 11 başladığında daha iyi olacağını düşünüyor. Sonradan oyuna girdiği maçlarda beklentilerimizi karşılamadı. Kendisini daha iyi hissettiğini söylüyor ama burada bir yarış var. Yarışacak, formayı almak için bundan daha iyisini yapacak. Daha iyisini yaptığı zaman da formayı alacak" ifadeleri sonrası Fildişi Sahilli oyuncudan dikkat çeken bir paylaşım gelmişti.
Sosyal medya hesabından "Bu saygısızlık karşısında gülmekten kendimi alamıyorum. Ama Tanrı benim savaşımı verir, ben değil" yapan Zaha'nın paylaşımın perde arkası ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre; paylaşım Okan Buruk'a itafen yapılmadı. Haberde, Zaha'nın hocaya tepki göstermediği gösterse sıcağı sıcağına bu paylaşımı yapacağı, açıklamanın ertesi günü yapılan idmanda da oldukça neşeli olduğu ve bu idmandan 7-8 saat sonra bu paylaşmı yaptığı ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da Zaha'nın Okan Buruk için yaptığı paylaşımın perde arkası! - Son Dakika
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