Süper Lig devi Galatasaray'da beklentileri tam olarak karşılayamayan yıldız futbolcu Wilfried Zaha ve Okan Buruk arasındaki gerginlik sürüyor.
Beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan Fildişili futbolcunun, Buruk'a "İlk 11'de başlamadığımda konsantre olamıyorum. Taktiği de bu yüzden şaşırmış olabilirim" dediği öğrenildi.
Buruk'un, da bu sözler sonrasında daha da sinirlenerek deneyimli futbolcunun biletini kestiği kaydedildi. Zaha, sarı-kırmızılı takımda 43 maçta 10 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum - Son Dakika
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