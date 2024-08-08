Galatasaray\'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum

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Süper Lig devi Galatasaray'da beklentileri tam olarak karşılayamayan yıldız futbolcu Wilfried Zaha ve Okan Buruk arasındaki gerginlik sürüyor.

"İLK 11 OLMAZSAM KONSANTRE OLAMIYORUM"

Beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan Fildişili futbolcunun, Buruk'a "İlk 11'de başlamadığımda konsantre olamıyorum. Taktiği de bu yüzden şaşırmış olabilirim" dediği öğrenildi.

BİLETİNİ KESTİ

Buruk'un, da bu sözler sonrasında daha da sinirlenerek deneyimli futbolcunun biletini kestiği kaydedildi. Zaha, sarı-kırmızılı takımda 43 maçta 10 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.