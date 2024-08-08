Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum

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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile futbolcu Wilfried Zaha arasındaki gerginlik devam ediyor. Zaha'nın, ''İlk 11'de olmadığım zaman konsantre olamıyorum'' şeklindeki sözleri Okan Buruk'u sinirlendirdi. Fildişili futbolcunun bu tutumu ve performansı taraftarları da rahatsız ederken, Zaha'nın Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor.

08.08.2024 10:46
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Süper Lig devi Galatasaray'da beklentileri tam olarak karşılayamayan yıldız futbolcu Wilfried Zaha ve Okan Buruk arasındaki gerginlik sürüyor.

"İLK 11 OLMAZSAM KONSANTRE OLAMIYORUM"

Beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan Fildişili futbolcunun, Buruk'a "İlk 11'de başlamadığımda konsantre olamıyorum. Taktiği de bu yüzden şaşırmış olabilirim" dediği öğrenildi.

BİLETİNİ KESTİ

Buruk'un, da bu sözler sonrasında daha da sinirlenerek deneyimli futbolcunun biletini kestiği kaydedildi. Zaha, sarı-kırmızılı takımda 43 maçta 10 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray\'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum

Wilfried Zaha, Galatasaray, Okan Buruk, Sözler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum - Son Dakika

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    Yorumlar (15)

  • ferhat eser: Beşiktaş 5sarayı fena dağıttı sistem çöktü gese dağıldı toparlanmaz bunlar bir kaç sene 31 51 Yanıtla
  • Galatasaray 1905: kusura bakma okan buruk hic bir futbolcu seni sevmiyor takım arasında ayrımcılık yapıyorsun 23 11 Yanıtla
  • Oktay Duru: zaha haklı Okan zahayi frenliyor 15 10 Yanıtla
  • Fatih Yıldız: Zaha sonuna kadar haklı bir insana hiç mü şans tanımaz 9 8 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ: zaha iyi bir oyuncu oynanaması çok saçma . umutlarla alıyorsunuz umutsuz hale getiriyorsunuz 9 4 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU: Zaha haksız çok şans verdi olmuyor.En kısa sürede gitmesi lazım onun nazınımı bekleyecek Galatasaray kaliteli oyuncu maça damgasını vurur.Zaha topa vurmakta zorlanıyor. 10 3 Yanıtla
  • Seyit Ahmet Göktaş: sende ilk 11 olmaya konsantre ol önce 8 0 Yanıtla
  • Ahmet Yılmaz: ?????? 0 4 Yanıtla
  • M. Akif Keskin: Şu yabancılara verilen değer Türk futbolculara verilse 3 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Okan buruk yolcu demedi deme İbrahim 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum - Son Dakika
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