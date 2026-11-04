Galatasaray Daikin, 7. haftada Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

Galatasaray Daikin, 7. haftada Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi 7. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Muradiye Spor Salonu'nda 104 dakika süren maçın setleri 29-31, 22-25 ve 25-27 tamamlandı.
Salon: Muradiye Spor Salonu
Hakemler: Sadettin Deneri, Serhat Semiz
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Edina Begic, Büşra Kılıçlı, Gizem Mısra Aşçı, Ivana Vanjak, Nisan Barut, Aleksandra Rasinska (Işıl Öz, Firdevs Kiremitci, Carol Leite, Sude Hacimustafaoglu, Merve Nur Öztürk Bal)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Vita Akimova, Fatime Myriam Sylla, Janset Cemre Erkul, Britt Bongaerts, (Ayça Aykaç, Gizem Çerağ Düzeltir, Eylül Karadaş, Ege Melisa Bükmen, Merve Tanyel, Alexia Loana Carutasu)
Setler: 29-31, 22-25, 25-27
Süre: 104 dakika
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?