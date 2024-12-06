Galatasaray Daikin Eczacıbaşı'nı Yendi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Daikin Eczacıbaşı'nı Yendi

Galatasaray Daikin, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek 9. galibiyetini elde etti.

06.12.2024 20:46
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Salon: İBB Cebeci

Hakemler: Seçkin Yener, Uğur Ateş

Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Elif Şahin, Gray, Rettke, Boskovic, Hande Baladın (Aybüke Özel, Yaprak Erkek, Naz Aydemir Akyol, Nicoletti, Stevanovic)

Galatasaray Daikin: Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts, İlkin Aydın (Eylül Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel)

Setler: 22-25, 25-11, 14-25, 19-25

Süre: 101 dakika (27, 25, 24, 25)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendi.

Ligde Galatasaray Daikin 9. galibiyetini elde etti. Eczacıbaşı Dynavit ise 2. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Daikin Eczacıbaşı'nı Yendi - Son Dakika

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