Galatasaray Daikin Finale Yükseldi

2026 CEV Kupası yarı finalinde Galatasaray Daikin, Romanya temsilcisi CSO Voluntari 2005'i 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Yarı finalin ilk maçında Romanya temsilcisi CSO Voluntari 2005'i sahasında 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, rövanş karşılaşmasında da deplasmanda rakibini 25-13, 25-10 ve 25-8'lik setlerle 3-0 yenerek finale yükseldi.

Sarı-kırmızılılar, finalde Reale Mutua Fenera Chieri 76 (İtalya)-Dresdner SC (Almanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. - İSTANBUL