Galatasaray Daikin Finale Yükseldi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 22:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Daikin, CEV Kupası yarı finalinde CSO Voluntari'yi 3-0 yenerek finale çıktı.

2026 CEV Kupası yarı finalinde Galatasaray Daikin, Romanya temsilcisi CSO Voluntari 2005'i 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Yarı finalin ilk maçında Romanya temsilcisi CSO Voluntari 2005'i sahasında 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, rövanş karşılaşmasında da deplasmanda rakibini 25-13, 25-10 ve 25-8'lik setlerle 3-0 yenerek finale yükseldi.

Sarı-kırmızılılar, finalde Reale Mutua Fenera Chieri 76 (İtalya)-Dresdner SC (Almanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 22:49:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.