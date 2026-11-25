Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Lodz'u 3-1 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray Daikin, 2027 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında deplasmanda PGE Budowlani Lodz'u 3-1 yendi. İlk seti 25-23 kaybeden sarı-kırmızılılar sonraki setleri 25-19, 25-22 ve 25-21 kazanarak galibiyete ulaştı; Myriam Sylla MVP seçildi.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2027 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk karşılaşmasında deplasmanda Polonya ekibi PGE Budowlani Lodz'u 3-1 yendi.
Polonya'da Avrupa arenasındaki ilk sınavını veren sarı-kırmızılı ekip, ilk seti 25-23 kaybettiği müsabakanın ardından 25-19, 25-22 ve 25-21'lik skorlarla sonraki setleri kazanarak sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Grup aşamasına 3 puanla başlayan Galatasaray'da İtalyan smaçör Myriam Sylla, ortaya koyduğu performansla karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Sarı-kırmızılı ekip, E Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında 3 Aralık tarihinde Almanya'nın VfB Suhl Thüringen takımını kendi sahasında konuk edecek.
Kaynak: İHA
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