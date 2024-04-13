Galatasaray Daikin, Kuzeyboru\'yu 3-2 yendi

Salon: Aksaray
Hakemler: İsmail Yıldırım, Sema Kayıkçı
Kuzeyboru: Tuğba Şenoğlu İvegin, Janset Cemre Erkul, Lopez, Wilhite, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Ezgi Akyıldız)
Galatasaray Daikin: Tashiro, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Eggleston, Sude Hacımustafaoğlu, Cuttino (Bihter Yarkın, Selen Ursavaş, Lazovic)
Setler: 25-17, 25-22, 19-25, 20-25, 13-15
Süre: 122 dakika (25, 27, 23, 27, 20)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık serisi ikinci maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.
Bu sonuçla seride durum 1-1'e geldi.
Serinin üçüncü ve son maçı, 15 Nisan Pazartesi günü Aksaray'da oynanacak.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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