Galatasaray\'dan 4. Şampiyonluk!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hedeflerinin üst üste 5. şampiyonluğu kazanıp, rekor kırmak olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti ve bitime 1 hafta şampiyonluğunu ilan etti. Müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şampiyonluğun mutluluğunu yaşadığını belirten Buruk, "Galatasaray'ın 5. yıldızını geçen sene almıştık biliyorsunuz. Bu sene 4. şampiyonluğa geldik. Ben de kendi adıma Başakşehir şampiyonluğuyla beraber aslında bir yıldızı da teknik adam olarak kazanmış oldum. Bu da benim için ayrıca bir mutluluk ama burada asıl olan Galatasaray. Bu başarıyı kazanan Galatasaray, bu 4 sene üst üste şampiyonluğu kazanan. En başta taraftarımız tabii ki, her zaman bize çok büyük destek veriyorlar. Onların desteğiyle her zaman biz ayakta kalıyoruz. Onların başını hep dik gezdirdik. Bence bu hem derbilerde hem şampiyonluklarla hem Avrupa'da oynadığımız oyunlarla. Bu seneye baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldık. Daha iyisini de yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Bunun için de daha çok emek vermemiz gerekiyor. Ama gerçekten Avrupa'da tekrar Galatasaray'ın adını duyurduk. Tekrar Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki adını duyurduk. Son 16'ya kaldık. Türk futbolunu orada en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Onun yanında bence muhteşem de bir stat atmosferi yaptık. Herkesin Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarını konuştuğu bir de sezon oldu. Önemli takımları yendik. Bence genel olarak baktığımızda başarılı bir sezon ama inişler çıkışlar, yorgunluklar olabiliyor. Yani 50 küsur maç biz oynadık. Milli maçlarla beraber 60'a yakın maç oynamış oyuncularımız var. Bu yorgunluk sezon sonuna doğru artabiliyor. Hep dinamik tutmaya çalışıyoruz. Taraftarımız hep bizi dinamik tutmaya çalışıyor. Eleştiriler oldu, yanlışlarımız oldu. Doğru eleştiriler oldu, belki fazlası da oldu ama futbolun içerisinde bu hep var. Yani her kötü görülen, kötü görülen bir yerde bu eleştirileri de hak ettiğimiz yerler oldu. 12 Şampiyonlar Ligi oynamış bir takım. Sonu belki bugünkü maç biraz stresli geçti ama genel olarak rahat, hep önde gittiğimiz, hep önde kaldığımız, şampiyonluğun hep en büyük adayı olduğumuz ve şampiyonluk için hep en iyi olduğumuz bir sezonu da geride bıraktık ve şampiyonluğu kazandık. 4 sene üst üste şampiyonluk oldu. Hedefimiz inşallah 5. şampiyonluk, o rekoru kırmak. Çünkü bu 4 senede birçok rekoru kırdık. İleride geçmişe bakıldığında bu 4 senelik sezon içerisinde kırılan rekorlar hep konuşulacak ama bu rekoru kıran Galatasaray takımı, Galatasaray camiası. Başta başkanımız Dursun Özbek olmak üzere yani ben bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza, abilerimize hepsine de destekleri için teşekkür etmek gerekiyor. Galatasaray taraftarına hayırlısı olsun. İnşallah hedefimiz daha büyük başarılar" diye konuştu.

"4 senedeki şampiyonlukların hepsinin farklı hikayesi var"

Bu seferki şampiyonluğun daha değişik olduğunu belirten sarı-kırmızılıların teknik adamı, "Her şampiyonluğun farklı hikayesi var. 4 senedeki şampiyonlukların hepsinin farklı hikayesi var. Bu sefer yani berabere girdiğimiz bir maçı son dakika golleriyle çevirdik. Onun sevincini yaşarken şampiyonluk da geldi. Kaan'ın golüyle 'Tamam, bu iş bitti, şampiyon olduk' dedik. Bence bugün oynayan oyuncular, baştan başlayanlar en iyisini yapmaya çalıştı. Oyuna girenler çok büyük etki etti maça, bence bu da önemliydi. O yüzden ben oyuncularımıza teşekkür etmek istiyorum, başta da taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe derbisinden önce Galatasaray'ın eski kaptanı ve teknik direktörü Bülent Korkmaz'ın babasının cenazesinde çocuklardan dua istemesinin hatırlatılması üzerine 52 yaşındaki teknik direktör, "Tekrar Osman amcayı analım. Bülent Korkmaz'ın, Mert Korkmaz'ın babaları. Benim de çok çocukluğumdan beri çok değer verdiğim, sevdiğim bir insandı. Onun cenazesinde orada çocuklarla o spontane gelişen bir şeydi. Dua istemiştik, o dualar kabul oldu. Allah'a şükür yani gerçekten bu şampiyonluğu yaşadık, bugünü yaşadık ve çok mutluyum. Teşekkür ederim, sağ olun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL