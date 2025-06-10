Galatasaray\'dan Ali Koç\'a olay yaratacak gönderme

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili ve Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu. İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a göndermede bulunarak çarpıcı sözlere imza attı.

''GALATASARAY BAŞARISIZ OLANI GÖNDERİYOR''

Galatasaray'da başarısızlığın gelmesi durumunda yolların ayrıldığını dile getiren Hatipoğlu, Fenerbahçe'de aynı durumun olmadığını dile getirerek, "Galatasaray, başarısız olduğunda kendini sorgular. Sayın Ali Koç'un başkanlığı döneminde 3 başkan, 3 teknik direktörle çalıştı. Aynı dönemde Fenerbahçe 8 farklı teknik direktörle çalışmış. Biz de başarısız olduğunuz zaman camia sizi gönderiyor zaten. Camianın beklentisi başarı. Galatasaray'ı farklı kılan bu. Galatasaray üyeleri, genel kurulu, taraftarı başarısızlıkları mutlaka cezalandırıyor." dedi.

''HEP BİZ ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ''

Her sezon şampiyon olmak istediklerini dile getiren Hatipoğlu, "Bu sezon şöyle bir algı oluşturuldu; her sene Galatasaray mı şampiyon olacak, bırakın bu sene Fenerbahçe şampiyon olsun, hatta Fenerbahçe de değil Ali Koç şampiyon olsun. Rakip takım yöneticileri dahi böyle bir algı oluşturdu. Hep siz mi şampiyon olacaksınız dediler, evet hep biz şampiyon olmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.