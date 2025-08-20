Galatasaray'dan ayrılan Mathias Ross İngiltere'ye gitti - Son Dakika
Galatasaray'dan ayrılan Mathias Ross İngiltere'ye gitti

Galatasaray\'dan ayrılan Mathias Ross İngiltere\'ye gitti
20.08.2025 20:21
Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra kulüp arayışına giren Mathias Ross, İngiltere 2. Lig ekibi Plymouth ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig devi Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından yeni kulüp arayışına giren Mathias Ross'un yeni adresi belli oldu.

İNGİLTERE'YE GİTTİ

Danimarka basınında yer alan habere göre; Mathias Ross, İngiltere Championship'e veda eden Plymouth ile anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki Danimarkalı stoperin daha fazla forma şansı bulabileceği için Oxford, Hull City ve Sheffield Wednesday'ın tekliflerini geri çevirdiği belirtildi.

KARİYERİ

Ross, daha önce NEC Nijmegen, Sparta Prag ve Galatasaray'da forma giydi. Deneyimli oyuncu, beşinci kez farklı bir ligde görev alacak.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 2 maça çıkan Danimarkalı oyuncu, 1 gol kaydetti.

