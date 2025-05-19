Galatasaray\'dan ayrılıyor mu? Osimhen\'den şampiyonluk sonrası transfer açıklaması

Süper Lig'de 25. kez şampiyon olan Galatasaray aynı zamanda 5. yıldızı formasına takmaya hak kazanan ilk Türk takımı oldu. Kazanılan bu şampiyonlukta Victor Osimhen'in büyük katkısı vardı. Bu sezon 36 resmi maç golü atan Victor Osimhen, maçın ardından geleceği hakkında da konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 5 golü bulunan Osimhen bu sezonki toplam sayısını da 36 yaptı. Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Nijeryalı futbolcu aynı zamanda Türkiye'de en golcü yabancı futbolcu rekorunu da geliştirdi.

TAKIMDA KALIYOR MU?

Şampiyonluk hakkında konuşan Osimhen, "Çok mutluyum. Galatasaray tarihine geçmek muhteşem bir şey. Şu an için önümüzdeki sezon ne olacak bilmiyorum, geleceği düşünmeyip anın tadını çıkarıyorum" dedi.