Galatasaray'dan Beşiktaş'a Kritik Zafer
Galatasaray'dan Beşiktaş'a Kritik Zafer

07.03.2026 23:25
Uğurcan Çakır, Beşiktaş galibiyetinin lig için önemli olduğunu vurguladı, takım arkadaşlarını kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenen Galatasaray'da kaleci Uğurcan Çakır, eksik kalmalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Uğurcan Çakır, müsabakanın ardından Tüpraş Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tüpraş Stadı'nda oynamayı sevdiğini belirten Uğurcan, "Milli takımla da bu statta oynayacağız. İnşallah o maçta da iyi oynayıp milli takımıma yardım ederim. Bu stadı seviyorum. Burada iyi maçlarım var. Bu stat bana uğurlu geliyor. Bugün takımın yıldızı ben değildim. 10 kişiyle çok iyi mücadele ettik ve gol yemedik. Takım arkadaşlarımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"Buradan galip ayrılmak, lig için çok kritikti"

Beşiktaş galibiyetinin lig için çok kritik olduğunu aktaran milli file bekçisi, "Beşiktaş iyi bir takım. İyi bir hocaları var. Sergen Yalçın geldikten sonra çıkışa geçmişlerdi. Zor bir maçtı. Buradan galip ayrılmak, lig için çok kritikti. Umarım Liverpool maçında da iyi bir skorla taraftarımızı mutlu ederiz." diye konuştu.

Maç içerisinde sakatlık yaşadığı pozisyonla ilgili Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü ile konuştuğunu dile getiren Uğurcan, "Orkun Kökçü ile konuştum. Ben orada topu dışarı atmıştım. Topun bize gelmesi gerekiyordu. 'Fair-play'i biz böyle öğrendik. Top gelmedi ve taç atışını kullandılar. Maçtan sonra onunla konuştum. 'Maç içinde bunlar olabilir.' dedik. Doğru söylüyor aslında ama Olaitan'a bunu yakıştıramadım. Topu biz atmıştık ve taca çıkmıştı." dedi.

Uğurcan Çakır, bir gazetecinin "Oyun kurma konusunda özel çalışma yapıyor musun?" sorusuna ise "Okan Buruk'un istediklerini sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Okan hocamız öyle istiyor." yanıtını verdi.

Liverpool ile oynayacakları maça değinen Uğurcan, "İç sahada oynayacağımız bütün maçlar, rakip için zor. Liverpool'u iyi bir oyun ve skorla yenmek istiyoruz. İnşallah bunu başarıp ülkemizi gururlandırırız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

