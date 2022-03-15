Galatasaray'dan Beşiktaş'a şarkılı gönderme! Semtten kareler paylaştılar - Son Dakika

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası taraftarına büyük bir sevinç yaşatan sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından da Kara Kartal'a göndermede bulundu.

GALATASARAY'DAN "ARARIM,SORARIM" TEMALI PAYLAŞIM

Galatasaray sosyal medya hesabından "Ararım, sorarım" müziğinin arka planda olduğu bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda Beşiktaş Stadı ve semtten boş sokakların görüntülerine yer verildi. Kısa süre içerisinde binlerce beğeni alan paylaşıma sarı-kırmızılı taraftarlardan yorum yağdı.