Galatasaray'dan Beşiktaş'a şarkılı gönderme! Semtten kareler paylaştılar - Son Dakika
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Galatasaray'dan Beşiktaş'a şarkılı gönderme! Semtten kareler paylaştılar

15.03.2022 00:40

Galatasaray, 2-1'lik zafer sonrası Beşiktaş'a şarkılı göndermede bulundu. Sarı-kırmızılılar paylaştığı videoda "Ararım sorarım" müziği eşliğinde Beşiktaş Stadı'nı ve semtten boş sokakları gösterdi.

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında BeşiktaşKerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası taraftarına büyük bir sevinç yaşatan sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından da Kara Kartal'a göndermede bulundu.

GALATASARAY'DAN "ARARIM,SORARIM" TEMALI PAYLAŞIM

Galatasaray sosyal medya hesabından "Ararım, sorarım" müziğinin arka planda olduğu bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda Beşiktaş Stadı ve semtten boş sokakların görüntülerine yer verildi. Kısa süre içerisinde binlerce beğeni alan paylaşıma sarı-kırmızılı taraftarlardan yorum yağdı.

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan Beşiktaş'a şarkılı gönderme! Semtten kareler paylaştılar - Son Dakika


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