Galatasaray'dan Frankowski Transferi

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Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Przemysaw Adam Frankowski ve kulübü Lens ile oyuncunun 2024-2025 sezonunun kalan kısmı için, şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1 milyon Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir." - İSTANBUL