Süper Lig devi Galatasaray'dan, Fransız ekibi Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha yeni takımına da uyum sağlayamadı.
Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk ile sık sık sorunlar yaşayan Zaha, yeni takımında da teknik direktör Pierre Sage ile takışınca kadro dışı kaldı.
Wilfried Zaha, Rangers maçının ardından kondisyon antrenmanına katılmak istemediği için kadro dışı kalarak Nantes maçının kadrosunda yer almadı. Yıldız oyuncu için bu kadro dışı kararının bir maçlık mı yoksa sürekli olarak mı alındığı henüz netlik kazanmadı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan kaçarak giden Zaha, yeni takımında kadro dışı kaldı - Son Dakika
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