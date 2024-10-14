Galatasaray'dan kaçarak giden Zaha, yeni takımında kadro dışı kaldı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'dan kaçarak giden Zaha, yeni takımında kadro dışı kaldı

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Galatasaray'dan Fransız ekibi Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha, yeni takımında da uyum sağlayamadı. Teknik Direktör Pierre Sage ile sorun yaşayan ve Rangers maçının ardından kondisyon antrenmanına katılmak istemeyen yıldız futbolcu, kadro dışı bırakıldı.

14.10.2024 15:24  Güncelleme: 15:34
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Süper Lig devi Galatasaray'dan, Fransız ekibi Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha yeni takımına da uyum sağlayamadı.

KADRO DIŞI KALDI

Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk ile sık sık sorunlar yaşayan Zaha, yeni takımında da teknik direktör Pierre Sage ile takışınca kadro dışı kaldı.

ANTRENMANA ÇIKMADI

Wilfried Zaha, Rangers maçının ardından kondisyon antrenmanına katılmak istemediği için kadro dışı kalarak Nantes maçının kadrosunda yer almadı. Yıldız oyuncu için bu kadro dışı kararının bir maçlık mı yoksa sürekli olarak mı alındığı henüz netlik kazanmadı.

Galatasaray\'dan kaçarak giden Zaha, yeni takımında kadro dışı kaldı

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan kaçarak giden Zaha, yeni takımında kadro dışı kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser:
    Beşiktaşla karşılacak olan lyonda paniklemeler başlamış şimdiden 2 11 Yanıtla
  • Bay Pipo:
    zamanında "Fener'e çalım attık" diye sevinenler butonu 9 3 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    lyon bjk nin içinden geçer 3 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Keşke Crisystal Palace takımında devam etseydi. Vergi diliminden kaytarmak, imza parası almak ve şampiyonlar liginde oynayacağı için Galatasaray cezbetti. Efsaneyken patates oldu. Okan Buruk yıldızları iyi idare eden bir teknik adam olmasına rağmen Zaha'yı yönetemediyse problem futbolcuda. 5 1 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    8 taş lyonu da boş geçmez 4-5 tanede ondan yer. EYT ligden medet umarsan sonuç bu olur. 36 takımlı Avrupa liginin dibine demir attı 2 1 Yanıtla
  • soner:
    Desene çok korkmuşlar Bjk dan Avrupa titremiş şimdiden :) 1 1 Yanıtla
  • Hikmet .:
    Bu adam sorunlu topçu o yüzden hiç bir kulüpte barınamaz. Bunun yüzünden Keremi yediler 1 0 Yanıtla
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