Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Zaniolo, bahis çetesi organize etmekle suçlanıyor

İtalya'da gündeme oturan futbolda bahis soruşturması kapsamında yıldız futbolcularla birlikte adı geçen Nicolo Zaniolo, yasa dışı bahis çetesi organize etmekle de suçlanıyor.

TELEFONLARINA EN KONULDU

Ansa Haber Ajansı'na göre, Nicolo Zaniolo sadece yasa dışı bahis sitelerinde kumar oynamakla değil, bir bahis çetesini organize etmekle de suçlanıyor. Telefonlarına el konan futbolcunun tüm yazışmaları incelenecek.

ANNESİ DE SUÇLANIYOR

Corona ve Dillinger News sitesi ise Zaniolo'nun annesi Francesca Costa'nın da soruşturmaya dahil olabileceğini belirtiyor. İtalyan futbolcu ise çevrimiçi bahis sitelerinden sadece poker oynadığını ifade ediyor.