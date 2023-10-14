İtalya'da gündeme oturan futbolda bahis soruşturması kapsamında yıldız futbolcularla birlikte adı geçen Nicolo Zaniolo, yasa dışı bahis çetesi organize etmekle de suçlanıyor.
Ansa Haber Ajansı'na göre, Nicolo Zaniolo sadece yasa dışı bahis sitelerinde kumar oynamakla değil, bir bahis çetesini organize etmekle de suçlanıyor. Telefonlarına el konan futbolcunun tüm yazışmaları incelenecek.
Corona ve Dillinger News sitesi ise Zaniolo'nun annesi Francesca Costa'nın da soruşturmaya dahil olabileceğini belirtiyor. İtalyan futbolcu ise çevrimiçi bahis sitelerinden sadece poker oynadığını ifade ediyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Zaniolo, bahis çetesi organize etmekle suçlanıyor - Son Dakika