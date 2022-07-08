Galatasaray'dan Mostafa Mohamed hamlesi! Zamalek'e ödenen bonservis bedeli belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray'dan Mostafa Mohamed hamlesi! Zamalek'e ödenen bonservis bedeli belli oldu

08.07.2022 20:33

Yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullandı ve Zamalek'e ödemeyi yaparak futbolcunun bonservisini aldı. Mohamed, sarı-kırmızılı formayla 1,5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 2020-2021 sezonunun devre arasında Mısır'ın Zamalek kulübünden kiraladığı Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullandı.

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı! İşte Zamalek'e ödenen ücret

4 MİLYON DOLAR ÖDEME YAPILDI

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, 24 yaşındaki santrfor için belirlenen 4 milyon dolarlık satın alma bedelini Mısır temsilcisinin hesabına yatırdı ve Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı. Golcü futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 1,5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı. Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mostafa Mohamed, 21 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı.

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan Mostafa Mohamed hamlesi! Zamalek'e ödenen bonservis bedeli belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'dan Mostafa Mohamed hamlesi! Zamalek'e ödenen bonservis bedeli belli oldu - Son Dakika
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