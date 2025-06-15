Sezonu 2 kupayla kapatan Galatasaray'da geleceği belirsizliğini sürdüren Victor Osimhen'in transferi için yeni bir gelişme yaşandı.
Galatasaray, Osimhen'in Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Hilal'in tekliflerini reddetmesinin ardından harekete geçti. Sky Sport'un haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'e yıllık 15-20 milyon euro civarında yeni net maaş teklifinde bulundu. Sarı-kırmızılıların Napoli'ye çok taksitli bonservis ödeme planı sunduğu ancak İtalyan kulübünün 75 milyon euroluk bonservisi mümkün olduğunca az taksitle istediği ifade edildi.
Öte yandan 26 yaşındaki Nijeryalı golcü için Galatasaray ve Suudi Arabistan dışında 3 Premier Lig ekibinin de devrede olduğu belirtildi.
Galatasaray'da geride kalan ilk sezonunda 41 maçta süre bulan Osimhen, 37 gol attı ve 8 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan Osimhen için bir atak daha! İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi - Son Dakika
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