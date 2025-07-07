Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında tecrübeli oyun kurucu Rıdvan Öncel ile sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Tecrübeli oyun kurucumuza Galatasaray ailesine bir kez daha hoş geldin diyor, üstün başarılar diliyoruz." denildi.
Kariyerine Banvit altyapısında başlayan Rıdvan, son olarak Anadolu Efes forması giymişti.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan Rıdvan Öncel Hamlesi - Son Dakika
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