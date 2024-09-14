Galatasaray' dan Rizespor'a 5-0'lık Fark

Spor

Stat: Rams Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Abdullah Uğur Sarı

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez (Dk. 67 Nelsson), Abdülkerim Bardakçı, Jakobs (Dk. 73 Jelert), Torreira (Dk. 67 Berkan Kutlu), Sara (Dk. 67 Kerem Demirbay), Barış Alper Yılmaz (Dk. 83 Yusuf Demir), Mertens (Dk. 67 Batshuayi), Yunus Akgün, Osimhen

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin (Dk. 59 Eray Korkmaz), Alikulov (Dk. 38 Hadziahmetovic), Mocsi, Anıl Yaşar, Hojer, Papanikolaou (Dk. 46 Emrecan Bulut), Mithat Pala, Olawoyin (Dk. 84 Buljubasic), Akintola (Dk. 59 Zeqiri), Sowe (Dk. 59 Jurecka)

Goller: Dk. 3 Sanchez, Dk. 25 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 49 Sara, Dk. 61 Mertens, Dk. 80 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi.

49. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içinde kazanan Sara'nın penaltı noktası civarından sert şutunda, top filelerle buluştu: 3-0.

61. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Ön alanda yaptığı baskıyla topu rakibinden kapan Toreira, sağdan ceza sahasına bindiren Mertens'i gördü. Belçikalı oyuncunun bekletmeden uzak direğe yerden vuruşunda top ağlara gitti: 4-0.

78. dakikada Batshuayi'nin pasında altıpasın solundan Osimhen'in uzak direğe yerden şutunda, kalecinin müdahale ettiği top kornere çıktı.

80. dakikada Galatasaray farkı 5'e yükseltti. Hızlı gelişen atakta Batshuayi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kaan Ayhan, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı daha müsait durumda arkadan gelen Barış Alper'in önüne bıraktı. Barış Alper, gelişine vuruşla topu filelerle buluşturdu: 5-0.

Galatasaray, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.