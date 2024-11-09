Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Kamerunlu forvet Marie Gisele Divine Ngah Manga ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Hakkarigücü forması giyen Manga, 22 maçta 20 gol atma başarısı gösterdi.
Ülkesi Kamerun'da 2023'ün en değerli kadın futbolcusu seçilen 22 yaşındaki forvet, kariyerini sarı-kırmızılı ekipte sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan Transfer: Marie Gisele Divine Manga - Son Dakika
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