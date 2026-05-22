Galatasaray'dan Üniversitelerle İşbirliği
Galatasaray'dan Üniversitelerle İşbirliği

22.05.2026 23:13
Galatasaray, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Galatasaray Üniversitesi ile spor alanında işbirliği yaptı.

Galatasaray Kulübü, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Galatasaray Üniversiteleri'yle işbirliği anlaşması yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi'nde düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Nuri Aydın ve Galatasaray Üniversitesi Rektörü Abdurrahman Muhammed Uludağ katıldı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Cerrahpaşa Cup 2026 Üniversiteler Arası Kürek Yarışması'nı izleme fırsatı bulduklarını söyleyen Özbek, bu yarışların üniversite kültürünün bir parçası haline gelmesi gerektiğini aktararak, "Galatasaray olarak kürek başta olmak üzere birçok olimpik spor branşının Türkiye'de gelişmesine öncülük etmiş bir kulübüz. Üniversitelerin genç nüfusunu spora daha fazla adapte etmek amacıyla farklı branşlarda da ortak çalışmalar yürütmek istiyoruz. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa gibi ülkemizin köklü üniversitelerinden biri ile yapılan işbirliğinin kürek sporunun gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Galatasaray Üniversitesi Rektörü Abdurrahman Muhammed Uludağ, üniversitesinin yelken branşındaki birikimine de dikkat çekerek, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'yla yelken sporu alanında da işbirliği yapılabileceğini ve ortak yarış organizasyonlarının gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Nuri Aydın ise ilk kez düzenlenen kürek yarışlarının önemine dikkat çekerek, Avcılar yerleşkesinde bulunan su sporları tesisinin öğrencilerin sportif gelişimine katkı sağlayacak önemli bir altyapı sunduğunu kaydetti. Üniversitenin spor alanındaki yatırımlarını sürdürdüğünü belirten Aydın, düzenlenen kürek yarışlarının geleneksel hale gelmesinin hedeflendiğini ve bu tür organizasyonların üniversiteler arası işbirliğini güçlendireceğini vurguladı.

Kaynak: AA

