Galatasaray'dan Wang Yuanyuan ile Yeni Sözleşme
Galatasaray Daikin, Wang Yuanyuan ile 1 sezonluk sözleşme imzaladı.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Çinli orta oyuncu Wang Yuanyuan ile 1 sezonluk yeni sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre geçen sezon Galatasaray Daikin kadrosuna katılan Wang, bu sezon da sarı-kırmızılı formayı terletecek.
2025-2026 Vodafone Sultanlar Ligi sezonunu en çok blok yapan oyuncu olarak tamamlayan Wang, Galatasaray Daikin ile CEV Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Kaynak: AA
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