Galatasaray defansa dünya yıldızını getiriyor! Jerome Boateng'in menajeri İstanbul'a davet edildi - Son Dakika
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Galatasaray defansa dünya yıldızını getiriyor! Jerome Boateng'in menajeri İstanbul'a davet edildi

10.07.2022 14:30
Galatasaray defansa dünya yıldızını getiriyor! Jerome Boateng'in menajeri İstanbul'a davet edildi

Yeni sezona güçlü başlamak isteyen Galatasaray, Fransız devi Lyon'da forma giyen dünyaca ünlü savunmacı Jerome Boateng'i kadrosuna katmak için girişimlere start verdi. Sarı-kırmızılıların, 33 yaşındaki stoperin menajerini İstanbul'a çağırdığı öğrenildi. Alman basını tecrübeli yıldızın Lyon'dan ayrılmak istediğini belirtiyor.

Okan Buruk yönetiminde yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Marcao'nun boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, daha önce uzun yıllar Bayern Münih forması giyen şu anda Lyon'da top koşturan savunmacı Jerome Boateng'i renklerine katmak istiyor.

OKAN BURUK STOPER ROTASYONUNU YETERSİZ BULDU

Sözcü'de yer alan habere göre, teknik direktör Okan Buruk'un stoper rotasyonunu yetersiz bulması ve defansın ortasının kilit bölge olması nedeniyle, Nelsson'un partnerliğini yapması için deneyimli bir oyuncu arayan sarı-kırmızılılarda Jerome Boateng gündeme geldi.

MENAJERİ İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Olympique Lyon ile kontratı Haziran 2023'te sona erecek 33 yaşındaki Alman stoperin menajerinin İstanbul'a davet edildiği öğrenildi. Alman medyası, Boateng'in geçen sezon 27 maçta formasını giydiği Lyon'dan ayrılmak istediğini, İstanbul'un deneyimli oyuncu için önemli bir seçenek olduğunu duyurdu.

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SON DAKİKA: Galatasaray defansa dünya yıldızını getiriyor! Jerome Boateng'in menajeri İstanbul'a davet edildi - Son Dakika
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