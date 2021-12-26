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Galatasaray, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Galatasaray, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

26.12.2021 13:52
Galatasaray, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 32 Turu'nda Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 32 Turu'nda Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu.

Antrenmanın son bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sacha Boey, antrenmanın son bölümünde kontrollü bir şekilde takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray, Denizlispor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirecek. - İSTANBUL

Galatasaray, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

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Florya Metin Oktay Tesisleri, Türkiye Kupası, Denizlispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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