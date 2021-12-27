Galatasaray, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın sahasında Altaş Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınmayla başladığı belirtildi.
Dar alanda pas ve top kapma organizasyonlarıyla süren idmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldığı kaydedildi.
Galatasaray ile Denizlispor arasındaki karşılaşma, Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak.
Kaynak: AA
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