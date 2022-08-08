Antalyaspor'un, Galatasaray maçında kazandığı penaltı hakkında konuşan Fırat Aydınus: Bence alakası yok - Son Dakika
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Antalyaspor'un, Galatasaray maçında kazandığı penaltı hakkında konuşan Fırat Aydınus: Bence alakası yok

08.08.2022 15:04
Antalyaspor'un, Galatasaray maçında kazandığı penaltı hakkında konuşan Fırat Aydınus: Bence alakası yok

Galatasaray, deplasmanda oynadığı Antalyaspor'a karşı sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Maça ise Muslera ve Wright içinde yer aldığı penaltı pozisyonu damga vurdu. Yorumculuk yapmaya başlayan usta hakem Fırat Aydınus ise verilen penaltı kararının yanlış olduğunu ifade etti.

Antalyaspor'un evinde Galatasaray'ı konuk ettiği maçta, Antalyaspor forveti Haji Wright topla savunmayı geçtikten sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya kalmıştı. Mücadelenin 45. dakikasında penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Brezilyalı oyuncu Luiz Adriano çok kötü bir penaltı kullanarak, Muslera'yı avlayamamıştı. Maçın ardından TV 8.5 ekranlarında yayınlanan 'Son Karar' programında yorumcu olan eski hakem Fırat Aydınus, penaltı kararı hakkında açıklamalar yaptı.

"PENALTI İLE BENCE ALAKASI YOK"

Bu kritik penaltı pozisyonunu değerlendiren Fırat Aydınus, "Muslera'nın elleri yerde. Wright, kendini yavaşça öne doğru bırakma eğiliminde. Temas anında Wright, teması önce almış gibi öne doğru kendini bırakıyor. Muslera değil, Wright kendisi alıyor. Penaltı ile bence alakası yok" dedi.

Antalyaspor'un, Galatasaray maçında kazandığı penaltı hakkında konuşan Fırat Aydınus: Bence alakası yok
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Fırat Aydınus, Antalyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor'un, Galatasaray maçında kazandığı penaltı hakkında konuşan Fırat Aydınus: Bence alakası yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalyaspor'un, Galatasaray maçında kazandığı penaltı hakkında konuşan Fırat Aydınus: Bence alakası yok - Son Dakika
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