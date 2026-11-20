Galatasaray deplasmanı öncesi Samsunspor kafilesi İstanbul'a hareket ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunspor, Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanı için İstanbul'a hareket etti. Yarın saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadelede 17. sıradaki Samsunspor, Konyaspor galibiyetinin ardından seriyi sürdürmek istiyor.
Samsunspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı müsabaka için yola çıktı.
Samsunspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın saat 16.00'da deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Müsabaka Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Kırmızı-beyazlı ekip, yarınki mücadele öncesinde İstanbul'a gitti.
Puan tablosunda 17'nci sırada bulunan Samsunspor, kendi sahasında aldığı Tümosan Konyaspor galibiyetinin ardından seriyi devam ettirmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ise ligde zirvedeki yerini koruyarak karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek. 4'üncü hakem olarak ise Fatih Tokail görev alacak.
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