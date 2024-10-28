Galatasaray Derbi İçin Stada Gitti

- Galatasaray, derbi için stada geldi
İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, stada geldi.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00'de sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Derbi hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, kamp yaptığı Florya Metin Oktay Tesisleri'nden hareket ederek mücadelenin oynanacağı RAMS Park'a ulaştı. Galatasaray, yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.
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