Galatasaray Derbide 6'da 6 Yaptı

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Galatasaray, Fenerbahçe derbisiyle Trendyol Süper Lig'de 6'da 6 yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde oynadığı 6. maçından da galip ayrıldı ve yenilmezliğine devam devam etti.

Cimbom, bu sezon Süper Lig'de sırasıyla Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe müsabakalarında kazanan taraf oldu.

Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa'yı ağırlayacak. - İSTANBUL