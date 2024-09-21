Galatasaray Derbide Fenerbahçe'yi Yendi

Spor

Stat: Ülker

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku (Dk. 67 En-Nesyri), Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek (Dk. 46 Amrabat), Fred (Dk. 80 Mert Hakan Yandaş), Tadic (Dk. 61 İrfan Can Kahveci), Szymanski, Saint-Maximin (Dk. 80 Cengiz Ünder), Dzeko

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 86 Nelsson), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira (Dk. 84 Berkan Kutlu), Sara (Dk. 84 Kerem Demirbay), Barış Alper Yılmaz (Dk. 83 Jelert), Mertens (Dk. 75 Sallai), Yunus Akgün, Osimhen

Goller: Dk. 20 Livakovic (Kendi kalesine), Dk. 28 Mertens, Dk. 59 Sara (Galatasaray), Dk. 63 Dzeko (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 25 Mert Hakan Yandaş (Yedek kulübesinde), Dk. 71 Fred, Dk. 75 En-Nesyri (Fenerbahçe), Dk. 30 Yunus Akgün, Dk. 36 Sanchez, Dk. 43 Kaan Ayhan, Dk. 62 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 65 Barış Alper Yılmaz, Dk. 71 Jakobs (Galatasaray)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.

57. dakikada Galatasaray, kontratakla etkili geldi. Mert Müldür'ün ayağının altından kaçırdığı topu kapan Yunus Akgün, rakip ceza sahası önüne gelip sağdan atağa katılan Osimhen'e pasını aktardı. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Livakovic topu kontrol etti.

59. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Sara, rakibinden sıyrılıp Torreira ile verkaç yaparak çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcu, uzak köşeye plase bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-3.

61. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde topla buluşan Fred, son çizgiye inerken Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. 63'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Dzeko, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3.

78. dakikada kendi yarı sahasından kaptığı topla rakip ceza alanı önüne gelen Yunus Akgün, Osimhen'le yaptığı verkaçın ardından soldan ceza sahasına girip şutunu çekti. Kaleci Livakovic, gole izin vermedi. Dönen topu Osimhen tamamladı, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

88. dakikada sol kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahası içinde müsait pozisyondaki En-Nesyri'ye doğru ortasını yaptı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, top az farkla üstten dışarı gitti.

90+4. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağdan ortasında İrfan Can Kahveci, topu kale sahasına hareketlenen En-Nesyri'ye indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Muslera'dan dönen top yine En-Nesyri'de kaldı. Faslı oyuncunun yakın mesafeden şutunda, kale çizgisi önündeki Nelsson gole izin vermedi.

Müsabaka, Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.