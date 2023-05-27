Galatasaray, 30 Mayıs'ta oynanacak MKE Ankaragücü maçını kazanması halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Bu durumda Fenerbahçe karşılaşmasına şampiyon unvanıyla çıkacak sarı-kırmızılıların çarpıcı bir olaya hazırlandığı iddia edildi.
Sosyal medyada yer alan iddialara göre Galatasaray, 4 Haziran'da oynanacak Fenerbahçe derbisine şampiyon çıkması halinde olası bir penaltı atışında Muslera'yı beyaz noktaya çağıracak.
Galatasaray, 30 Mayıs'ta MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi kazanması durumunda Fenerbahçe'nin maçına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. 4 Haziran'da ise Nef Stadyumu'nda Galatasaray ile Fenerbahçe, kozlarını paylaşacak. İki takım da Süper Lig'i bu maçla tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, derbiye şampiyon çıkarsa yapılacak Muslera tezahüratı Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak - Son Dakika