Galatasaray Derbiyi Önde Tamamladı

Spor

Stat: Ülker

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen

Goller: Dk. 20 Livakovic (Kendi kalesine), Dk. 28 Mertens (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 25 Mert Hakan Yandaş (Yedek kulübesinde) (Fenerbahçe), Dk. 30 Yunus Akgün, Dk. 36 Sanchez, Dk. 43 Kaan Ayhan (Galatasaray)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk yarısı, sarı-kırmızılı ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

10. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Fred'in pasında soldan ceza sahasına giren Dzeko, atağa katılan Szymanski'yi gördü. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

20. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Kaan Ayhan, ceza sahasına hareketlenen Yunus Akgün'e pasını verdi. Bu futbolcu da kale sahası önüne hareketlenen Sara'ya pasını aktardı. Sara'nın yakın mesafeden şutunda, kaleci Livakovic topu kornere gönderdi.

Aynı dakikada Galatasaray öne geçti. Fenerbahçe ceza sahasına gönderilen ortada önce Djiku, ardından İsmail Yüksek'in kafayla uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası önündeki Torreira'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine şutunda yan direkten dönen top, kaleci Livakovic'in sırtına çarparak ağlara gitti: 0-1.

22. dakikada Fenerbahçe, önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Dzeko'nun pasında meşin yuvarlağı kontrol eden Szymanski, savunmanın arkasına hareketlenen Oosterwolde'yi topla buluşturdu. Bu futbolcu, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Muslera gole izin vermedi.

28. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Yunus Akgün, kale sahası önündeki Osimhen'e doğru ortasını yaptı. Bu futbolcunun göğsüyle indirdiği meşin yuvarlağa hareketlenen Mertens, kale sahası içinden aşırtma bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-2.

33. dakikada Galatasaray yarı alanında kazanılan serbest vuruşta Fred, Saint-Maximin'e pasını aktardı. Bu futbolcu, rakibinden sıyrılıp uzaktan sert vurdu. Kaleci Muslera, topu iki hamlede kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.