Spor

- Galatasaray, Derrick Köhn transferini açıkladı

İSTANBUL - Galatasaray, Almanya'nın Hannover 96 takımından 25 yaşındaki sol bek oyuncu Derrick Köhn'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Derrick Arthur Köhn ve kulübü Hannover 96 GmbH&Co KGA ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.350.000 Euro transfer bedeli ile 300.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödenecektir.

Futbolcu ile 2025/2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmış olup şirketimizin 2027/2028 sezonu sonuna kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır.

Buna göre, futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 300.000 Euro, 2024/2025 sezonu için net 450.000 Euro ve 2025/2026 sezonu için net 500.000 Euro sezonluk ücret ile bir defaya mahsus olmak üzere 50.000 Euro imza ücreti ödenecektir" denildi.