Galatasaray, Dinamo Kiev Maçına Hazır

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GALATASARAY, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında yarın sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basın kapalı bölümünde ise Dinamo Kiev maçının taktiği üzerinde duruldu.

Öte yandan ülkemizde Trabzonspor'da da forma giyen Nijeryalı eski futbolcu John Obi Mikel de Victor Osimhen'in davetlisi olarak Florya'da antrenmanı takip etti.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.30'da RAMS Park'ta Dinamo Kiev'i konuk edecek.