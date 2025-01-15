Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı Yapıldı

Galatasaray, ocak ayı olağan divan toplantısında projeler ve kulüp durumu hakkında bilgi verdi.

15.01.2025 19:17
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Galatasaray Kulübünde ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı yapıldı.

RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda Aykutalp Derkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ile yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Metin Öztürk, başkan Dursun Özbek'in rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamadığını belirterek, "Başkanımız hasta yatağında Galatasaray ile ilgileniyor. Tüm başkanlarımız kıymetli ama yakın zamanda göreceksiniz ki Dursun Özbek büyük öz veriyle bu işi çok başka bir yere taşıdı. Galatasaray Adası, iki önemli sosyal tesisimizden biri. Başkanımız, burayı 32 günde hizmete açmıştı. Her sene üstüne koya koya devam ediyoruz. Teras alanı genişletildi. Restoran tamamen yenilendi. 1957'den beri altyapı aynı kalmış. Bunların hepsi elden geçiyor." diye konuştu.

Florya projesiyle ilgili gelişmelere eğinen Öztürk, " Adnan Polat, yoğun olmasına rağmen komite ile beraber Florya konusunu tamamladı. Dün nihai toplantıyı yaptı. Birkaç hafta içinde buranın ihalesi başlayacak." ifadelerini kullandı.

"Avrupa'daki rakiplerimizin ötesinde bir tesis yapacağız"

Adnan Öztürk, Kemerburgaz'da yaptıkları tesisin tamamlandığını anlatarak, "Bu tesis, bir sponsorla değil kulübün imkanlarıyla yapıldı. Bu inanılmaz bir başarı. Diğer kulüplerde hep bir isim görüyorsunuz. Burada yazan tek isim 'Galatasaray'. Okan hocamız, Kemerburgaz'daki tesise ne zaman geçeceğimize karar verecek. Belki birkaç hafta beklemek isteyebilir. İnşallah yakın zamanda altyapı için de çalışmalara başlayacağız. Galatasaray'a yakışır, Avrupa'daki rakiplerimizin ötesinde bir tesis yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sermaye artırımı konusunun önemli olduğunu vurgulayan Öztürk, "Galatasaray, 1 milyar 80 milyon lira olan sermayesini tamamı ödenmiş 5,4 milyar liraya çıkardı. Bu gelen kaynağın 1,7 milyar lirası Bankalar Birliği borcu için kullanılacak. Bankalar Birliğine 2,2 milyar borcumuz var. Bu borç, faizliyle 2,6 milyar civarında oluyor. Büyük ihtimalle bir sonraki divanda başkanımızı, Bankalar Birliğinden çıkmış biri olarak alkışlayacaksınız." şeklinde görüş belirtti.

Adnan Öztürk, kulübün yüzme takımı sporcularından Doğa Çelik'in adının asılsız habere konu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Haberlerde 26 yıllık milli yüzücü Doğa Çelik'in yaklaşık 2 sene önce müsabakalarda lisansız yüzdüğüne dair iftiralar atılmıştır. Hatta kişisel veri barındıran bir belge gazetelerde paylaşılmıştır. Bu yalan haber, olmayan bir yönetmeliğe bağlanıp takımımızın puanının silinmesi gerektiğine dair bir hava yaratmıştır. Doğa Çelik'in belirtilen tarihlerde lisansı mevcut olup, vize başvurusu da yapılmıştır. Kendisi belirtilen tarihin öncesi ve sonrasında aktif olarak müsabakalara katılmıştır. Bu asılsız haber, erişilememesi gereken vize bilgisi ve şahısların hayal gücüne dayandırılmaktadır. Kulübümüz, bu belgeyi üçüncü şahıslara veren ve gazetelerle paylaşanlar hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunmuştur. Galatasaray Yüzme Takımı, tüm bu spekülasyonlara rağmen her kulvarda şampiyonluğa koşmaya devam edecektir."

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu da Arjantin'de ameliyat olan Mauro Icardi'nin durumuyla ilgili, "Kendisi başarılı bir operasyon geçirdi. Süreç Yener İnce'nin kontrolünde devam ediyor. Şu anda Arjantin'de rehabilitasyon dönemini tamamlamaya çalışıyor. İlk fırsatta buraya dönecek ve bizlerle birlikte olacak." bilgisini verdi.

Kaynak: AA

Dursun Özbek, Metin Öztürk, Galatasaray, Politika, Futbol, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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