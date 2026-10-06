Galatasaray divan kurulu yarın RAMS Park'ta mali tablolar için toplanacak

Galatasaray divan kurulu yarın RAMS Park'ta mali tablolar için toplanacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray divan kurulu toplantısı yarın saat 13.30'da RAMS Park'ta yapılacak. Toplantıda 31 Mayıs 2026 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş konsolide yıllık mali tablolar ile özet yönetsel-sportif faaliyet raporları sunulacak, denetim kurulu tespitlerini üyelerle paylaşacak.
Galatasaray Kulübünün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacak toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
Toplantıda kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide yıllık mali tablolar ile özet yönetsel-sportif faaliyet raporları yönetim kurulu tarafından sunulacak.
Denetim kurulu da söz konusu raporlarla ilgili tespit ve incelemelerini üyelerle paylaşacak.
Kaynak: AA
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