Galatasaray doktoru İnce, Osimhen ve sakat oyuncuların durumunu açıkladı - Son Dakika
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Galatasaray doktoru İnce, Osimhen ve sakat oyuncuların durumunu açıkladı

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Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakat oyuncuların tedavi süreçlerini anlatırken basındaki asılsız iddialara tepki gösterdi. İnce, muayene ve MR olmadan süre verenlere itibar edilmemesini istedi, Osimhen'in dün takımla çalıştığını söyledi.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakatlığı bulunan oyuncuların tedavi süreçlerine değinirken, basında çıkan asılsız iddialara da tepki gösterdi.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, kulübün youtube kanalında oyuncuların sakatlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Oyuncuların milli takımlara gidiş süreçleriyle ilgili federasyonlarla iletişim halinde olduklarını belirten Yener İnce, "Gitmelerini engellemek kural gereği mümkün değil ancak riske edilmemeleri için büyük çaba harcıyoruz. Giden oyuncularımızın tedavi süreçlerini yakından takip ediyor, fizyoterapistler eşliğinde aksama yaşanmamasını sağlıyoruz" dedi.

Kariyerinde hiçbir oyuncunun sakatlığıyla ilgili süre vermediklerini ve rehabilitation süreçlerinin fazlar halinde ilerlediğini vurgulayan İnce, "Muayene etmeden, MR'ını görmeden süre verenlerin açıklamalarına itibar edilmemesini rica ediyorum. Biyolojik süreçler oyuncudan oyuncuya değişir" ifadelerini kullandı.

"Osimhen takımla çalışmalara katıldı"

Sakatlığı bulunan oyuncuların son durumlarına da değinen Kulüp Doktoru Yener İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Wilfried Singo'nun kronik bir sakatlığı yok. Geçen sene sol, bu sene ise sağ arka adalesinde sakatlık yaşadı. Saha çalışmalarına başladı ve tedavisi iyi gidiyor. Victor Osimhen'in kas grubunda ciddi bir hematom vardı, özel bir yöntemle boşalttık. Dün takımla çalışmalara katıldı ancak riske etmek istemiyoruz, günbegün bakacağız. Mario Lemina'nın tedavisi tamamlandı, dizindeki ağrı geçti ve takımla idmanlara çıkıyor. Roland Sallai'nin de tedavisi gayet iyi gitti, idmanların bir kısmına katılıyor. Her üç oyuncumuzda da test sonuçlarına göre hareket edeceğiz."

Kaynak: İHA
GalatasaraySağlıkSporSon Dakika

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