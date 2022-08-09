Galatasaray, yeni transferleri Mertens ve Torreira'nın tatlı atışmasının videosunu yayınladı

Galatasaray Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı kadrosuna kattı. Hem Türk basınında hem de dünya basınında fazlasıyla yankı uyandıran transferler için hazırlanan video da beğeni topladı.

BİRBİRİYLE ATIŞTILAR

Yıldız ikili, hazırlanan video önce birbirlerini ve Galatasaray'ı övdü. Ancak 'kısa boylu' olmalarıyla dalga geçilen kısım sosyal medyanın gündemine oturdu.

MERTENS İLE 1 YILLIK ANLAŞMA

Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dries Mertens ile 1+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcuya 2022-2023 sezonundan net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ile 1.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 6.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir." ifadelerini kullandı.