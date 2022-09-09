Galatasaray, Icardi'nin maaşı hakkında yaptığı paylaşımı kaldırdı! Kafası karışan taraftar tepki gösterdi

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Galatasaray, santrfor rotasyonuna Paris Saint Germain'den kiralık olarak kattığı Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin maaş detaylarını yayınladığı gönderiyi kaldırdı.

TWİTTER'DAN KALDIRILDI

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız golcü Maurio Icardi'yi transfer etmişti. Futbolcunun kulübü PSG ile 6.750.000 euro maaşının 750.000 euroluk kısmını Galatasaray'ın ödeyeceği diğer kalan kısmı ise Fransız takımının karşılayacağı belirtilmişti. Twitter'dan maaş detaylarıyla ilgili içeriği kamuoyu ile paylaşan Sarı-kırmızılılar, bir süre sonra bu gönderiyi sildi. Gönderinin silinmesinin ardından sosyal medyada taraftarlar bu duruma tepki gösterdi.

İşte taraftarların gösterdiği tepkilerden bazıları: