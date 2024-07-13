Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

ferhat eser:

simdi bu arkadaşı dünya yıldızı tanıtmazlarmı icardiyide yıldızı diye tanıtmışlarda İMMOBİLE gülmekten idmana çıkamamıştı italyada :)))

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Fatih Yıldız: Ferhat icardi seni ve senin gibileri top diye oynar kardeşim 15 5

ferhat eser: immobilenin yanında icardi çırak kalır fazla şişirdiğiniz balonu söndürme vaktimiz geldi derbide gesenin içinden gecicez 4 11

Bilişim Hurda: immobile yetenekli forvet de bakalım yanlış takıma geldiğini ne zaman fark edecek. adam 34 olmuş zaten iki sene sonra patates gol krallığı adımın çok mu umrunda zannediyorsun adam Türkiye'de emekliliğini yaşamaya geldi :)) 2 3

ferhat eser: bilmeyen bilişim edin dzeko 37 yaşında ne yani fenerbahçe birşey bilmiyormu onu tranfer etti geçen sezon???? 2 3

Osman Bicer: İçmeyin ne olduğunu bilmediğiniz şeyleri sonra böyle oluyosunuz bak. 2 1