Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, 18 yaşındaki genç futbolcusu Efe Akman ile 4 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu. Orta sahada görev yapan Akman, 2027-2028 sezonu sonuna kadar Galatasaray ile olacak.

13.07.2024 16:02
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Süper Lig devi Galatasaray, 18 yaşındaki genç futbolcusu Efe Akman'la 4 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

4 YILLIK ANLAŞMA İMZALADILAR

Sarı-kırmızılılar, iç transferde 18 yaşındaki genç oyuncusuyla mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, orta sahada görev yapan Efe Akman'la 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

A TAKIMLA 2 MAÇA ÇIKTI

Yapılan açıklamada, 'Akademi futbolcumuz Efe Akman ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır.' ifadeleri kullanıldı. Ön libero pozisyonunda görev yapan Efe Akman, A takımla 2 resmi maça çıktı.

Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Efe Akman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • ferhat eser: simdi bu arkadaşı dünya yıldızı tanıtmazlarmı icardiyide yıldızı diye tanıtmışlarda İMMOBİLE gülmekten idmana çıkamamıştı italyada :))) 4 15 Yanıtla
    Fatih Yıldız: Ferhat icardi seni ve senin gibileri top diye oynar kardeşim 15 5 ferhat eser: immobilenin yanında icardi çırak kalır fazla şişirdiğiniz balonu söndürme vaktimiz geldi derbide gesenin içinden gecicez 4 11 Bilişim Hurda: immobile yetenekli forvet de bakalım yanlış takıma geldiğini ne zaman fark edecek. adam 34 olmuş zaten iki sene sonra patates gol krallığı adımın çok mu umrunda zannediyorsun adam Türkiye'de emekliliğini yaşamaya geldi :)) 2 3 ferhat eser: bilmeyen bilişim edin dzeko 37 yaşında ne yani fenerbahçe birşey bilmiyormu onu tranfer etti geçen sezon???? 2 3 Osman Bicer: İçmeyin ne olduğunu bilmediğiniz şeyleri sonra böyle oluyosunuz bak. 2 1 ferhat eser: icardiyi immobileyle kıyaslıyor adam ya kafaya bak sen icardim kim ??? 1 1
  • Osman Koca: bunun %100torpille geldiği doğrumu? 11 3 Yanıtla
  • Alpi: yetenekli çocuk mantıklı olmuş 3 7 Yanıtla
  • Yigit Köse: Çöp transfer… 7 2 Yanıtla
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