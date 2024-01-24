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Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisine yenildi - Son Dakika
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Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisine yenildi

Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Telekom Baskets'e 89-76 yenildi. Mücadelede Galatasaray'ın çekişmeli geçen ilk çeyreği önde tamamlamasına rağmen, ikinci periyotta geri düşerek mağlup oldu. Ev sahibi ekipte Glynn Watson, Sam Griesel ve Thomas Kennedy'nin performansı galibiyeti getirdi. Galatasaray'da ise Corey Walden, Akwasi Yeboah, David McCormack ve Dee Bost çift haneli sayılara ulaştı.

Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi\'nde Almanya temsilcisine yenildi
24.01.2024 - 00:13,
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Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Telekom Baskets'e 89-76 yenildi.

Bonn kentindeki Telekom Spor Salonu'nda yapılan mücadelenin ilk çeyreği çekişmeli geçti. Walden ve Yeboah ile skor bulan sarı-kırmızılı ekip, ilk 10 dakikayı 25-24 önde tamamladı. İkinci periyotta rakibinin ataklarını savunmakta zorlanan Galatasaray, devre arasına 47-39 geride girdi.

Müsabakanın ikinci devresinde oyuna denge getiren sarı-kırmızılılar, 27. dakikada 54-54 beraberliği yakalasa da öne geçemedi. Maçın üçüncü çeyreği 62-56 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle kapandı. Son çeyrekte rakibinin farkı açmasına engel olamayan Galatasaray Ekmas, parkeden 89-76 mağlup ayrıldı.

Ev sahibi ekipte 23 sayıyla mücadele eden Glynn Watson, 20 sayı, 7 ribauntla mücadele eden Sam Griesel ve 16 sayı, 8 ribaunt üreten Thomas Kennedy galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Sarı-kırmızılı takımda Corey Walden ile Akwasi Yeboah 15'er, David McCormack ile Dee Bost 12'şer, Sadık Emir Kabaca 9, Klemen Prepelic 6, Miralem Halilovic 4 ve Jonah Radebaugh 3 sayı üretti.

Kaynak: AA
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