Galatasaray Ekmas, TOFAŞ'ı uzatma sonunda yendi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Ekmas, TOFAŞ'ı uzatma sonunda yendi

Galatasaray Ekmas, TOFAŞ\'ı uzatma sonunda yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda TOFAŞ'ı uzatma sonunda 107-102 yenerek galibiyet elde etti.

04.05.2024 18:27
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Salon: TOFAŞ

Hakemler: Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik, Tolga Akkuşoğlu

TOFAŞ: Winston 11, Homesley 16, Ege Demir 7, O'Brien 19, Sakic 11, Tolga Geçim 18, Denmon 19, Mustafa Kurtuldum 1

Galatasaray Ekmas: İsmet Akpınar 16, Sadık Emir Kabaca 7, Bost 11, McCormack 18, Göksenin Köksal 3, Halilovic 6, Samet Geyik 5, Prepelic 10, Yeboah 5, Buğrahan Tuncer 26

1. Periyot: 21-29

Devre: 47- 53

3. Periyot: 68-75

Normal süre: 97-97

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda TOFAŞ'ı uzatma sonunda 107-102 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Ekmas, TOFAŞ'ı uzatma sonunda yendi - Son Dakika

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