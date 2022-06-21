Galatasaray, teknik direktör Domenec Torrent ile yollarını ayırdı! Ödenecek tazminat belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray, teknik direktör Domenec Torrent ile yollarını ayırdı! Ödenecek tazminat belli oldu

21.06.2022 20:28

Teknik direktör Domenec Torrent Galatasaray'dan resmen ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi feshedilen Katalan hoca ve yardımcılarına toplam 2 milyon 150 bin euro tazminat ödeyecek.

Burak Elmas'ın başkanlığı döneminde Fatih Terim'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Domenec Torrent, Galatasaray'dan resmen ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Katalan hoca ve ekibinin sözleşmesini feshederken ödenecek tazminat miktarı da belli oldu.

2 MİLYON 150 BİN EURO TAZMİNAT ÖDENECEK

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Domènec Torrent Font ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julián Jiménez Serrano ve Ricard Segarra Aragay'ın sözleşmeleri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. tarafından feshedilmiştir." ifadeleri yer aldı. Galatasaray, Domenec Torrent ve ekibine 2 milyon 150 bin euro tazminat ödeyecek. Tecrübeli teknik direktör ve ekibi tazminatta indirime gitmedi.

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Son Dakika Spor Galatasaray, teknik direktör Domenec Torrent ile yollarını ayırdı! Ödenecek tazminat belli oldu - Son Dakika


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