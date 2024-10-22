Galatasaray Elfsborg Maçına Hazır

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Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın sahasında İsveç temsilcisi Elfsborg ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise Elfsborg maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Galatasaray, yarın saat 17.30'da RAMS Park'ta Elfsborg'u konuk edecek.