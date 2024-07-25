Galatasaray, Elias Jelert'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Elias Jelert'i kadrosuna kattı

Galatasaray, Kopenhag'ın sağ bek oyuncusu Elias Jelert'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte 9.000.000 EUR transfer bedeli ödeneceği ve 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için sözleşme imzalandığı belirtildi.

25.07.2024 22:10
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- Galatasaray, Elias Jelert'i kadrosuna kattı

İSTANBUL - Galatasaray, Kopenhag'ın sağ bek oyuncusu Elias Jelert'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen ve kulübü F.C. Kopenhag ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte 9.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre futbolcumuza 2024-2025 sezonu için net 900.000 EUR, 2025-2026 sezonu için net 1.000.000 EUR, 2026-2027 sezonu için net 1.100.000 EUR, 2027-2028 sezonu için net 1.200.000 EUR ve 2028-2029 sezonu için net 1.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir" denildi.

Kaynak: İHA

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