Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı. Maç yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak.

04.05.2024 21:31
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor mücadelesi yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak.

Kaynak: AA

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