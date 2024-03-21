Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, JDA Bourgogne Dijon'a mağlup oldu

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'ndaki 6. maçında, deplasmanda Fransa'nın JDA Bourgogne Dijon ekibine 85-76 mağlup oldu.
Jean-Michel Geoffroy Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 18-14 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 45-30 üstünlükle gitti.
İkinci yarıda oyunun kontrolüne elinden bırakmayan ve son çeyreğe 64-53 önde giren JDA Bourgogne Dijon salondan 85-76 galip ayrıldı.
İki takımın da tur atlama şansını kaybettiği grupta, Alman ekipleri Telekom Baskets Bonn ve MHP Riesen geçen hafta çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti.
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